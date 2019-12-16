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Полпред в УФО предложил поэту Резнику сочинить гимн к 300-летию Екатеринбурга

Народный артист РФ Илья Резник сообщил, что рад поступившему предложению, но при этом отметил, что создание гимна - сложный процесс

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов предложил народному артисту РФ, заслуженному деятелю искусств РФ, поэту Илье Резнику сочинить гимн Екатеринбурга к 300-летию города в 2023 году. Об этом сообщила в понедельник журналистам генеральный директор организации АНО "Музыкальный театр Ильи Резника" Ирина Романова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Да, гимн города мы обсуждали на встрече [с полпредом УрФО Николаем Цукановым]", - сказала Романова, отвечая на вопрос ТАСС о гимне Екатеринбургу к 300-летию города.

Резник отметил, что написание гимна - сложный процесс. "Но надо преодолевать себя. Здорово, что вы зародили это зерно", - сказал поэт на пресс-конференции.

Празднование 300-летия запланировано на 2023 год. В декабре 2018 года сформирован оргкомитет по подготовке юбилею. Екатеринбург - уральский мегаполис с населением около 1,5 млн человек, четвертый по численности в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Его история началась в 1723 году, когда на железоделательном заводе у реки Исеть был осуществлен пробный пуск ковочных молотов и начало работу самое технологически совершенное металлургическое предприятие того времени.

Илья Резник - советский и российский поэт-песенник. Почетный член Российской академии художеств. Народный артист Российской Федерации. Является автором текстов песен Аллы Пугачевой, Эдиты Пьехи, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и других артистов отечественной эстрады.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссияСвердловская областьРезник, Илья Рахмиэлевич
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