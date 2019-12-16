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Источник: более 10 объектов в Екатеринбурге проверили из-за сообщений о минировании

Угроза взрыва не подтвердилась

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Специалисты проверили более 10 зданий в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании, они оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Специалисты проверили более 10 зданий в Екатеринбурге по сообщению о минировании. Они оказались ложными. Устанавливается автор, который сделал рассылку", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник в пресс-службе Свердловской железной дороги сообщили об эвакуации железнодорожного вокзала Екатеринбурга из-за угрозы взрыва.

Теги
РоссияСвердловская область
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