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Отключение интернета вызвало задержку авиарейсов в челябинском аэропорту

Сотрудникам аэропорта пришлось заполнять регистрационные данные пассажиров вручную

ЧЕЛЯБИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудникам челябинского аэропорта утром во вторник пришлось заполнять регистрационные данные пассажиров вручную, так как отключился интернет. Это стало причиной задержки семи авиарейсов, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

"Утром 17 декабря примерно с 4:30 (2:30 мск) до 5:30 (3:30 мск) основной интернет-канал перестал действовать, при этом переключения на резервную линию автоматически не произошло. Сотрудники заполняли регистрационные документы пассажиров вручную. В результате были задержаны семь авиарейсов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что максимальная задержка двух рейсов с наибольшим числом пассажиров составила порядка 55 минут.

Работа интернета восстановлена, аэропорт функционирует в штатном режиме.

Теги
РоссияЧелябинская область
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