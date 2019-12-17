Художники из восьми стран создадут арт-объекты на фестивале светового искусства на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Художники из России, США, Туниса и пяти европейских стран представят свои работы на фестивале светового искусства "Не темно", который пройдет в Екатеринбурге 21-22 декабря. Об этом журналистам сообщила куратор фестиваля Евгения Никитина на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС во вторник.

"В этом году мы проводим в восьмой раз фестиваль светового искусства "Не темно". <…> У нас как никогда большое количество приглашенных художников. На наших площадках будут работать художники из России, Швейцарии, Польши, Германии, Туниса, Финляндии, Австрии и США", - сказала Никитина.

По ее словам, уникальность нового фестиваля "Не темно" обусловлена сменой места, где будут представлены световые арт-объекты. "Фестиваль уникален по сравнению с предыдущими фестивалями: во-первых, мы растем благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Во-вторых, фестиваль в этом году ушел из центра города на его окраины. В прошлом году мы обнаружили, что центр города слишком сильно засвечен и нам стало интереснее работать с более удаленными территориями. Всего у нас будут две площадки: одна - "Шишимская горка", а вторая - горнолыжный комплекс "Уктус", - добавила Никтина.

Помимо самой экспозиции арт-объектов, на фестивале также предусмотрена образовательная программа. По словам академического руководителя образовательной программы "Не темно" Ларисы Петровой, на фестивале пройдут мастер-классы и четырехдневная конференция для представителей культурной сферы.

"Мы проводим не только фестиваль, но и обучение художников, кураторов. Также 18 декабря пройдет международная конференция "Цифровые технологии" как ресурс культурной реанимации территории". Такое слово, как "реанимация" было выбрано не случайно, так как многим территориям требуется срочная помощь в [культурном] осмыслении. Конференция будет идти четыре дня", - отметила Петрова.

Восьмой фестиваль светового искусства "Не темно" будет проходить в Екатеринбурге 21-22 декабря 2019 года. Проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Тема этого года - "Визуальная экология новых территорий". В прошлом году площадки фестиваля "Не темно" посетило порядка 15 тыс. человек, в этом году, в связи с тем, что площадки фестиваля расположатся на окраине города, ожидается чуть меньше - 10 тыс. человек.