Свердловское правительство одобрило вхождение в "Титановую долину" трех новых инвесторов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство Свердловской области одобрило вхождение на территорию особой экономической зоны "Титановая долина" трех новых резидентов с общим объемом инвестиций 3,2 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба ОЭЗ.

"Сегодня в правительстве Свердловской области состоялся второй экспертный совет ОЭЗ "Титановая долина": одобрены проекты еще трех инвесторов. К четырем проектам на 17 млрд рублей, утвержденным первым экспертным советом, сегодня присоединились еще три стоимостью 3,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

АО "Ферростар" на площадке "Салда" будет производить железо прямого восстановления с низкой себестоимостью за счет оборудования нового поколения. Общий объем инвестиций проекта - 2,3 млрд рублей, к моменту выхода на производственные мощности здесь будут работать 80 человек. Еще один резидент, ООО "ГИГ-Екатеринбург", инвестируя около 700 млн рублей, локализует экспортное производство на "Уктусе". За счет внедрения инновационной технологии он планирует увеличить долю электрических стеклянных изоляторов российского производства на мировом рынке. Третий инвестор, Уральский завод шахтного приборостроения, намерен производить на "Уктусе" широкий спектр измерительных приборов и телекоммуникационных систем для горной промышленности в рамках импортозамещения, инвестируя в проект более 200 млн рублей.

"До конца декабря мы подписываем соглашения с инвесторами, которые успешно прошли экспертные советы. Среди них три компании будут развиваться в сфере металлургии на площадке "Салда" и четыре компании - в сфере приборостроения и высокотехнологичного станкостроения на "Уктусе". Под их проекты зарезервировано более 30 га земельных участков ОЭЗ. С учетом уже сданных в аренду и выкупленных участков нынешними резидентами занятая инвесторами территория ОЭЗ составит 64,5 га или 25% общей площади "Титановой долины", - приводит пресс-служба слова гендиректора ОЭЗ Артемия Кызласова.

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири. Первая площадка ОЭЗ - "Салда" - получила свой статус на территории Верхней Салды в декабре 2010 года. Она рассчитана на крупные производственные проекты, ориентированные на механообработку, деревообработку, металлургию и тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус", она рассчитана на высокотехнологичное производство, ориентированное на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроение, сборку - здесь развивается авиастроительный кластер.