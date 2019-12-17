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В Югре после карантина открылся детский сад, где воспитанники заболели кишечной инфекцией

Новых случаев заболевания в учреждении не выявлено

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 декабря. /ТАСС/. Детский сад в Ханты-Мансийске, где было зарегистрировано 73 случая заболевания острой кишечной инфекцией, начал работу после карантина. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе городской администрации.

В четверг, 12 декабря, ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили, что в детском саду "Страна чудес" Ханты-Мансийска зарегистрировано 73 случая заражения острой кишечной инфекцией, четверо детей госпитализированы. Учреждение было закрыто на карантин. По данным на сайте администрации города, у 35 детей был лабораторно подтвержден сальмонеллез.

"Детский сад "Страна чудес" начал работу после карантина. Его работа ведется в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, новых случаев заболевания в дошкольном учреждении не выявлено.

Прокуратура совместно со специалистами в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования проводит проверку. Также проверка организована региональным СУ СК РФ по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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