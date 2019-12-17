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Эксперт: закон о налоге для самозанятых на Урале поможет рынку аренды жилья выйти из тени

Член Совета Свердловского областного СПП Сергей Козлов считает, что закон, в частности, должен помочь упростить систему сдачи отчетности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Принятие закона о налоге для самозанятых на территории Свердловской области может упростить систему отчетности по сдачи в аренду жилья и поможет арендодателям выйти из тени. Об этом во вторник ТАСС сообщил член Совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Сергей Козлов.

Президент РФ Владимир Путин 15 декабря подписал закон о включении с 1 января в эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) еще 19 регионов России - Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республику Башкортостан. Налог предполагает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, будут должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода. Сейчас тоже есть обязанность платить налоги с этих сумм, но гораздо больше.

"Сам закон должен помочь упростить систему сдачи отчетности, помочь легально стать самозанятым, например, для сдачи в аренду жилого помещения, которое находится у гражданина в собственности. Это, безусловно, удобный вариант оплаты налога. Такой закон - это помощь для выхода из тени, для возможности свободно тратить законно заработанные средства", - сказал Козлов.

Регуляция, отметил член СОСПП, нужна как арендодателю, так и арендатору: во-первых, это приведение рынка в правовое русло, а, во-вторых, льготная система оплаты налогов подразумевает оплату не 13% подоходного налога, а всего лишь 4%. Это вопрос дополнительной безопасности как собственника жилья, арендатора, так и населенного пункта в целом, добавил Козлов.

"По поводу готовности населения - не уверен, так как неоднократно были совещания с попытками вразумить арендодателей все-таки подавать декларации, однако небольшое их количество в Свердловской области перешло в русло сдачи отчетности", - подчеркнул Козлов. При этом он отметил, что в Москве управляющие компании часто делают реестры сдающихся квартир, - их ставят на учет и проводят налоговые проверки.

В Свердловском управлении федеральной налоговой службы пояснили, что будут использовать информацию, полученную из различных источников, в том числе, от муниципалитетов области для получения информации о гражданах, сдающих жилье и не платящих налоги. "Формируются перечни налогоплательщиков, в отношении которых имеется информация о получении ими доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества, но основе сведений, полученных от управляющих компаний, органов ЖКХ, органов внутренних дел, администраций МО [муниципальных образований] и граждан", - говорится в сообщении.

Об инициативе по сбору информации

В департаменте информполитики Свердловской области сообщили ТАСС, что к работе по сбору подобной информации подключились все муниципалитеты региона. "Потенциал для расширения доходной базы консолидированного бюджета есть, он весомый, но говорить о конкретных величинах пока рано", - подчеркнули в департаменте.

Подробности инициативы пояснили в управлении жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга, где ТАСС подтвердили, что в адрес руководителей организаций, осуществляющих управление жилым сектором было разослано письмо, в котором чиновники просят организовать УК и ТСЖ работу по сбору и предоставлению информации о сдаче собственниками в аренду жилых помещений. При этом с подобной просьбой к УК и ТСЖ в мэрии обратились впервые, хотя в городе разработана дорожная карта по сбору подобной информации.

Теги
РоссияСвердловская область
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