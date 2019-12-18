ЦВО получил на вооружение около 1 тыс. единиц военной техники в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Около 1 тыс. единиц вооружения и военной техники поступили в Центральный военный округ (ЦВО) в 2019 году, об этом сообщил журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В 2019 году в соединения и части поступило около одной тысячи новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Продолжается плановое перевооружение на новые зенитные ракетные комплексы "Панцирь-С1", "Бук-М2", "Бук-М3", "Тор-М2", глубоко модернизированные танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" и иные образцы современной военной техники", - сказал генерал-полковник.

По словам Лапина, в текущем году в авиационные части ЦВО поступило 25 новых и модернизированных летательных аппаратов. "Благодаря своевременной поставке авиационной техники военный округ полностью завершил перевооружение дислоцирующегося в Челябинской области смешанного авиационного полка на авиационный комплекс Су-34", - уточнил он.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.