"Тюменьэнерго" построит подстанцию для Майского месторождения "Роснефти" в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 декабря. /ТАСС/. Межрегиональная распределительная сетевая компания "Тюменьэнерго" (входит в "Россети") планирует до конца 2020 года построить подстанцию 110 кВ в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на территории Майского нефтяного месторождения "Роснефти". Победителем конкурса на право ее строительства признан постоянный подрядчик "Тюменьэнерго" - компания "М-Сетьстрой" (Тюмень), предложившая цену почти в 829 млн рублей, говорится в материалах, опубликованных в среду на сайте госзакупок.

"В результате подведения итогов признать победителем процедуры "М-Сетьстрой", предложившего цену договора 828 млн 847,7 тыс. рублей. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о закупке и заявкой участника", - говорится в протоколе подведения итогов.

Начальная цена договора составляла - 829 млн 428,3 тыс. рублей.

Согласно документации к конкурсу, "М-Сетьстрой" построит подстанцию "Майская" 110 кВ мощностью 40 МВА и линию электропередачи протяженностью 16 км на территории Майского нефтяного месторождения, разработку которого ведет дочерняя структура "Роснефти" - компания "РН-Юганскнефтегаз".

Компания "М-Сетьстрой" является постоянным подрядчиком "Тюменьэнерго", выполняя работы по строительству распределительных сетей, линий электропередачи, возведению и реконструкции подстанций. Подстанция будет построена в 35 км от ближайшего крупного города - Пыть-Яха (на востоке ХМАО).

Майское месторождение - одно из старейших в Югре, открыто в 1976 году. К настоящему времени на нем добыто более 12 млн тонн нефти. По мнению геологов, его можно активно разрабатывать еще не менее 25 лет.