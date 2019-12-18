В музее с помощью ученых выяснят, почему поднялся купол над челябинским метеоритом

Инцидент произошел 14 декабря, купол - пирамида из толстого прочного стекла - поднялся над метеоритом на 10 см. В пресс-службе музея сообщили ТАСС, что экспонат в результате происшествия не получил повреждений, а купол оперативно опустили. Однако в музее опасаются повторения ситуации и ищут причину случившегося, ведь, со слов представителей музея, техническая неисправность механизма поднятия купола или включение его кем-либо в момент инцидента исключены.

ЧЕЛЯБИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Государственный исторический музей Южного Урала планирует привлечь научное сообщество и специалистов по электронике к изучению причины самопроизвольного поднятия защитного купола над упавшим в 2013 году на территории Челябинской области метеоритом. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил директор музея Владимир Богдановский.

"Будем привлекать [ученых, специалистов], обсуждать возможные причины случившегося, именно техническую сторону, электронику: что могло повлиять на оборудование, почему оно сработало, ведь управление им производилось правильно. Нас подталкивают, конечно, изучить эзотерику и другое влияние. Наверное, мы этого делать не будем. Единственное, мы рассмотрим вопрос влияния магнитной среды на оборудование", - сказал Богдановский.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что кнопку, приводящую в движение электромоторы и открывающую купол, никто не мог нажать - пульт в это время находился в закрытом ящике под видеонаблюдением. Богдановский также подчеркнул, что для внештатного открытия купола также не было повода. "Не было скачка напряжения, вибрации какой-то особой, была очень спокойная ситуация", - уточнил он.

Челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года около 07:10 мск, вызвав сильный взрыв на высоте 30-50 км и падение многочисленных фрагментов на большой территории в Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты метеорита упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. Взрывной волной выбило стекла в сотнях тысяч домов Челябинска и окрестных населенных пунктов.