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Дефицит бюджета и долги Свердловской области частично покроют кредитами

Согласно проекту постановления регионального правительства, планируется привлечь 39,5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство Свердловской области планирует частично покрыть дефицит бюджета и погасить долги региона за счет кредитов на общую сумму 39,5 млрд рублей. Соответствующий проект постановления размещен в среду на сайте регионального минфина.

"Привлечь в 2020 году в областной бюджет кредиты от кредитных организаций для частичного покрытия дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Свердловской области в форме кредитных линий с максимальным лимитом в сумме 39,5 млрд рублей", - говорится в проекте документа "О привлечении в 2020 году в областной бюджет кредитов от кредитных организаций".

На данный момент проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу и будет рассмотрен на заседании областного правительства, уточнили ТАСС в региональном департаменте информполитики.

Закон "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" принят депутатами Законодательного собрания Свердловской области в третьем и окончательном чтении 10 декабря. В соответствии с ним дефицит бюджета региона на 2020 год увеличится более чем в два раза по сравнению с текущим годом и составит 29,4 млрд рублей. Доходы бюджета в 2020 году составят 267,2 млрд рублей, расходы - 296,6 млрд рублей, дефицит - 29,4 млрд рублей. В текущем году с учетом поправок, внесенных в закон о бюджете 19 ноября, дефицит составляет 14,2 млрд рублей.

В соответствии с принятым законом, верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области по состоянию на 1 января 2021 года установлен в размере 100,4 млрд рублей. В законе "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" с последними правками предельный объем государственного долга Свердловской области составляет 94,1 млрд рублей на 2019 год и 107,3 млрд рублей на 2020 год. По данным на 1 октября 2019 года, размер госдолга Свердловской области составляет 60,8 млрд рублей.

Теги
РоссияСвердловская область
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