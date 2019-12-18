{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Новый агрокомлекс в Челябинской области позволит трудоустроить более 700 человек

Он открылся близ моногорода Усть-Катав, где на рынке труда не хватает порядка 500 вакансий

ТАСС, 18 декабря. Челябинский агрохолдинг "Чурилово" открыл в среду агрокомплекс "Горный" (близ города Усть-Катава), который сможет производить свыше 25 тыс. тонн огурцов, томатов и зеленых культур в год. Продукцию планируется реализовывать в Челябинской области и в других регионах страны, сообщили ТАСС в отделе маркетинга "Чурилово". В комплексе создано 720 рабочих мест при нехватке порядка 500 вакансий на рынке труда Усть-Катава.

Агрокомплекс "Горный" (ООО "Агропарк Урал") построен примерно за два года, является дочерним предприятием челябинского агрохолдинга "Чурилово", который специализируется на выращивании овощей и имеет агрокомплексы в Челябинской и Курганской областях. По данным компании, в создание комплекса вложено 1,136 млрд руб. собственных средств, Фонд развития моногородов и правительство Челябинской области вложили еще 1,65 млрд руб., средства Россельхозбанка составили 4,614 млрд рублей.

"Всего в создание агрокомплекса "Горный" площадью 25 га вложено 7,4 млрд рублей. Объект может производить свыше 25 тыс. тонн овощей, в том числе томатов, огурцов, зеленных культур. Продукцию планируется реализовывать в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, Башкортостане, Пермском крае, ХМАО", - сказал собеседник агентства.

По данным холдинга, НДФЛ и отчисления во внебюджетные фонды нового предприятия составят более 80 млн рублей в год, иные налоги - более 40 млн рублей в год. "Мы очень счастливы, что такой крупный комплекс открывается в Челябинской области. <...> Его запуск повышает качество жизни людей на соседних территориях", - сказала по телемосту во время церемонии открытия агрокомплекса замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

По данным местных властей, в Челябинской области уже производится более 25 тыс. тонн тепличных овощей в год. Это позволяет обеспечить в среднем за год более чем по 6,7 кг овощей на человека, выращенных в закрытом грунте, при норме потребления тепличной продукции 13 кг на человека. "Большой значимый день для нашего сельского хозяйства: мы запускаем один из самых современных комплексов. <...> С его запуском закрываем потребность региона в овощах закрытого грунта", - отметил во время церемонии губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Усть-Катав - один из 16 моногородов Челябинской области. Население составляет порядка 22 тыс. человек. Некоммерческая организация "Фонд развития моногородов" была создана Внешэкономбанком в октябре 2014 года. Она призвана формировать необходимые условия для создания новых рабочих мест и привлекать инвестиции в моногорода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией.

В новость были внесены изменения (15:50 мск) - добавлены комментарии замминистра сельского хозяйства и губернатора региона в четвертый и пятый абзацы.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
Реклама на ТАСС
В ЦВО за год не зафиксировали преступлений, связанных с дедовщиной
Военный прокурор округа Александр Антюфеев сообщил, что военнослужащие по призыву в этом году совершили 74 преступления - это кражи, драки, разбои
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС