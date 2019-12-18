Новый агрокомлекс в Челябинской области позволит трудоустроить более 700 человек

ТАСС, 18 декабря. Челябинский агрохолдинг "Чурилово" открыл в среду агрокомплекс "Горный" (близ города Усть-Катава), который сможет производить свыше 25 тыс. тонн огурцов, томатов и зеленых культур в год. Продукцию планируется реализовывать в Челябинской области и в других регионах страны, сообщили ТАСС в отделе маркетинга "Чурилово". В комплексе создано 720 рабочих мест при нехватке порядка 500 вакансий на рынке труда Усть-Катава.

Агрокомплекс "Горный" (ООО "Агропарк Урал") построен примерно за два года, является дочерним предприятием челябинского агрохолдинга "Чурилово", который специализируется на выращивании овощей и имеет агрокомплексы в Челябинской и Курганской областях. По данным компании, в создание комплекса вложено 1,136 млрд руб. собственных средств, Фонд развития моногородов и правительство Челябинской области вложили еще 1,65 млрд руб., средства Россельхозбанка составили 4,614 млрд рублей.

"Всего в создание агрокомплекса "Горный" площадью 25 га вложено 7,4 млрд рублей. Объект может производить свыше 25 тыс. тонн овощей, в том числе томатов, огурцов, зеленных культур. Продукцию планируется реализовывать в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, Башкортостане, Пермском крае, ХМАО", - сказал собеседник агентства.

По данным холдинга, НДФЛ и отчисления во внебюджетные фонды нового предприятия составят более 80 млн рублей в год, иные налоги - более 40 млн рублей в год. "Мы очень счастливы, что такой крупный комплекс открывается в Челябинской области. <...> Его запуск повышает качество жизни людей на соседних территориях", - сказала по телемосту во время церемонии открытия агрокомплекса замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

По данным местных властей, в Челябинской области уже производится более 25 тыс. тонн тепличных овощей в год. Это позволяет обеспечить в среднем за год более чем по 6,7 кг овощей на человека, выращенных в закрытом грунте, при норме потребления тепличной продукции 13 кг на человека. "Большой значимый день для нашего сельского хозяйства: мы запускаем один из самых современных комплексов. <...> С его запуском закрываем потребность региона в овощах закрытого грунта", - отметил во время церемонии губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Усть-Катав - один из 16 моногородов Челябинской области. Население составляет порядка 22 тыс. человек. Некоммерческая организация "Фонд развития моногородов" была создана Внешэкономбанком в октябре 2014 года. Она призвана формировать необходимые условия для создания новых рабочих мест и привлекать инвестиции в моногорода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией.

В новость были внесены изменения (15:50 мск) - добавлены комментарии замминистра сельского хозяйства и губернатора региона в четвертый и пятый абзацы.