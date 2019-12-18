В ЦВО за год не зафиксировали преступлений, связанных с дедовщиной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы в 2019 году не зафиксировали ни одного преступления, связанного с неуставными отношениями, на территории Центрального военного округа (ЦВО). Об этом в среду сообщил журналистам военный прокурор округа, генерал-лейтенант юстиции Александр Антюфеев.

"Случаев дедовщины в Центральном военном округе нет", - сказал Антюфеев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Генерал-лейтенант добавил, что военнослужащие по призыву в этом году совершили 74 преступления, что на 37% меньше, чем в 2018 году. "Но они не связаны с неуставными отношениями - это кражи, драки, разбои", - пояснил он.

Слова окружного военного прокурора подтвердила председатель правления региональной общественной правозащитной организации "Союз Солдатских материей Свердловской области" Мария Лебедева. "К нам заявлений по подобным вопросам также не поступало", - сказала она.

Начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Сергей Яровой сообщил, что в ходе осеннего призыва на военную службу из 29 регионов, входящих в состав округа, планируется призвать 57 тыс. человек, что составляет 40% от общего плана по стране.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.