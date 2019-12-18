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Власти Ямала втрое увеличат количество переселенцев на юг Тюменской области в 2020 году

По программе "Сотрудничество" планируется переселить 1,2 тыс. семей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Количество жилищных сертификатов для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), желающих переехать на юг Тюменской области по программе "Сотрудничество", планируется увеличить в три раза в 2020 году. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии "Единая Россия".

"Планировалось в следующем году переселить примерно 400 семей, мы решили увеличить эту цифру втрое. Новый дом на юге Тюменской области обретут 1200 семей ветеранов Севера. Часть из них на сегодняшний день проживает в аварийном жилье, многие очень давно ждут в очереди. Чтобы никто не был ущемлен, финансирование программы в будущем году будет серьезно увеличено", - приводятся на сайте слова секретаря регионального отделения партии Дмитрия Артюхова.

Программа "Сотрудничество" реализуется с 2005 года на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Переселенцы получают субсидии на приобретение жилья. Участниками программы на Ямале могут быть инвалиды I и II групп, пенсионеры и работающие граждане, имеющие стаж работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет.

Теги
РоссияТюменская областьЯмало-Ненецкий автономный округ
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