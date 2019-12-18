Глава Златоуста поручил ввести с 1 января бесплатный проезд для школьников

ЧЕЛЯБИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Глава Златоуста Челябинской области Максим Пекарский поручил ввести с 1 января бесплатный проезд в муниципальном транспорте для школьников города. Об этом в среду он сообщил на своей официальной странице "Вконтакте".

"Принял решение с 1 января ввести бесплатный проезд для всех школьников в муниципальном городском общественном транспорте - в трамваях и в автобусах. Думаю, это хороший новогодний подарок для юных златоустовцев и их родителей!", - написал Пекарский.

Глава города добавил, что поручил специалистам подготовить необходимые документы.