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Глава Златоуста поручил ввести с 1 января бесплатный проезд для школьников

Максим Пекарский назвал решение хорошим новогодним подарком для детей и их родителей

ЧЕЛЯБИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Глава Златоуста Челябинской области Максим Пекарский поручил ввести с 1 января бесплатный проезд в муниципальном транспорте для школьников города. Об этом в среду он сообщил на своей официальной странице "Вконтакте".

"Принял решение с 1 января ввести бесплатный проезд для всех школьников в муниципальном городском общественном транспорте - в трамваях и в автобусах. Думаю, это хороший новогодний подарок для юных златоустовцев и их родителей!", - написал Пекарский.

Глава города добавил, что поручил специалистам подготовить необходимые документы.

Теги
РоссияЧелябинская область
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