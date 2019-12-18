Проект Уральской ВСМ внесли в Стратегический план развития Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Проекты Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Челябинском и Екатеринбургом и транспортно-логистического центра "Большое Седельниково" внесены в перечень проектов Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города в среду.

"По итогам обсуждения координационный совет принял решение о разработке проектов "Уральская высокоскоростная железнодорожная магистраль Челябинск - Екатеринбург" и "Большое Седельниково" в перечне проектов Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года. Срок их полной реализации - 2035 год, с планируемым объемом грузооборота до 10 миллионов тонн в год", - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика, инфраструктурный проект "Уральская высокоскоростная железнодорожная магистраль Челябинск - Екатеринбург" имеет федеральное значение и рассматривается Свердловской областью как часть будущего международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай".

"Проект магистрали Екатеринбург - Челябинск был включен в Транспортную стратегию РФ. В его рамках планируется создание четырех промежуточных станций и вокзальных комплексов (аэропорт Кольцово, города Сысерть, Снежинск и Челябинск). А проект "Большое Седельниково" включен в "Комплексный план модернизации и развития транспортной инфраструктуры на период до 2024 года" под названием "ТЛЦ "Екатеринбург" и рассматривается Свердловской областью в качестве приоритетного. Именно поэтому проекты Уральской скоростной магистрали и транспортно-логистического центра рассматриваются в комплексе", уточняется в сообщении.

Проект высокоскоростной магистрали Екатеринбург - Челябинск предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии со скоростью движения 300 км/ч. Она соединит два областных центра и сократит время в пути из одного города в другой до 1 часа 10 минут с нынешних пяти с лишним часов.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года был одобрен президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам в конце сентября. Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщал, что объем финансирования плана оценивается в 6,3 трлн рублей, около 3 трлн из них должны составить частные инвестиции. Сейчас в план включен проект строительства ВСМ Москва - Казань, но только в виде первого этапа - строительства магистрали от столицы до Нижнего Новгорода.