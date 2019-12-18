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Свердловские промышленники предлагают расширить закон об инвествычете для предприятий

В областном союзе промышленников и предпринимателей считают, что он должен распространиться на компании, объем оборотных средств которых составляет менее 400 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Свердловский союз промышленников и предпринимателей предлагает в 2020 году распространить действие закона о налоговых вычетах на компании, объем оборотных средств которых составляет менее 400 млн руб. Об этом сообщил в среду журналистам первый вице-президент союза Михаил Черепанов.

Заксобрание Свердловской области 10 декабря приняло изменения в закон об инвестиционных налоговых вычетах. По нему компания может заявить в виде вычета не более 50% суммы своих расходов. Льгота распространяется на участников регионального инвестпроекта "О туризме и туристкой деятельности в Свердловской области" и участников соглашений о взаимодействии при реализации мероприятий нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Зарплата работников организаций, работающих по нацпроекту, при первом обращении за вычетом должна составлять не менее 80% среднемесячной по области, 90% - при втором обращении и равной средней зарплате - при дальнейших обращениях.

"Мы благодарны бюджету, так как это определенное достижение. Но это не снимает задачи расширять зону действия инвестиционного налогового вычета. Мы будем этим заниматься, <...> работать с депутатами по этой теме, потому что задача повышения инвестиций в нашем регионе - это приоритет", - сказал Черепанов. Он пояснил, что есть целая группа предприятий, "стоящая у порога, и снижение [ограничения по оборотным средствам] с 400 млн рублей даже на 100 млн рублей даст приток тех предприятий, которые хотели бы заниматься повышением своей производительности труда с помощью этой программы".

Черепанов уточнил, что такой вычет - это право, данное федеральным законодательством всем регионам, и регионы сами по возможности и необходимости определяет те предприятия и условия, которые дают право на получение вычета компаниям, которые инвестируют в собственное развитие.

"Сегодня этим правом регионы пользуются очень скромно, осторожно или почти не пользуются. Связано это с тем, что это льгота, и с тем, что у каждого региона есть проблемы с бюджетами. А вычет - это по сути изъятие доходов бюджетов и приложение их в стимулирование инвестиций", - отметил Черепанов.

В пояснительной записке при принятии закона об инвестиционных налоговых вычетах говорилось, что для Свердловской области поставлена задача привлечения к реализации национального проекта 308 предприятий, у которых рост производительности труда должен составить не менее 10, 15 и 30% в первый, второй и третий годы соответственно по сравнению с базовым периодом. При достижении регионом этого целевого показателя объем недополученных доходов областного бюджета может составить порядка 6,3 млрд рублей за 2020-2027 годы. За 2020-2027 годы дополнительные поступления в областной бюджет при поэтапном привлечении в национальный проект 308 организаций составят 4,2 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал составит 43,4 млрд рублей.

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