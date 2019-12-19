Рейс Тюмень - Сургут перенесли из-за технической неисправности самолета

ТЮМЕНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Вылет самолета ATR-72 авиакомпании Utair направлением Тюмень - Сургут задерживается более чем на 3 часа из-за технической неисправности воздушного судна. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Рощино.

"Вылет самолета ATR-72 авиакомпании Utair направлением Тюмень - Сургут изначально был запланирован на 07:10 часов (05:10 мск). Задержка составляет более трех часов. Причина: техническая неисправность воздушного судна. Вылет будет совершен на другом самолете в 10:30 часов (08:30)", - сказали в пресс-службе.

В представительствах Utair в аэропортах Сургута и Тюмени комментировать ситуацию ТАСС не стали. В настоящее время ТАСС не располагает комментарием пресс-службы авиакомпании.