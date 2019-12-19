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Уральские таможенники пресекли незаконный вывоз 19 кг янтаря в Китай

Гражданка КНР пыталась перевезти через границу более тысячи украшений
Описание
© Пресс-служба Уральского таможенного управления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Таможенники изъяли у гражданки Китая 19 кг янтаря, которые она пыталась незаконно вывезти с Урала. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.

"При контроле рейса из Екатеринбурга в Сиань таможенники обнаружили в багаже пассажирки 19 килограммов украшений из янтаря. <…> Гражданка Китая пыталась вывезти бижутерию для дальнейшей продажи в Китае. <…> Таможенники изъяли всю партию украшений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина пыталась перевезти через границу более тысячи украшений. Янтаря в чемодане было больше, чем личных вещей. Нарушительница рассказала, что купила бусы, браслеты и серьги в Москве для продажи в Китае - янтарь там высоко ценится, поскольку считается магическим камнем с целебными свойствами. Возбуждено административно дело.

"Дальнейшую судьбу янтаря решит суд. За недекларирование товаров пассажирке грозит штраф от половины до двукратной стоимости или конфискация всей партии", - уточняет пресс-служба.

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РоссияКитайСвердловская область
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