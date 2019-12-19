Свердловские ученые до конца года получат 40 млн рублей на научные исследования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Свердловские ученые до конца текущего года получат 40 млн рублей для реализации 51 проекта фундаментальных научных исследований. Об этом в четверг сообщил региональный департамент информационной политики.

"В Свердловской области определены победители конкурса лучших проектов фундаментальных научных исследований. Авторы 51 проекта получат на их реализацию от 600 тыс. до 1 млн рублей в год в течение трех лет. В 2019 году по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на поддержку фундаментальной науки из регионального бюджета выделено 20 млн рублей, еще 20 млн выделяет Российский фонд фундаментальных исследований. Таким образом, до конца текущего года свердловские ученые получат суммарно 40 млн рублей, а первые результаты своих исследований представят в сентябре 2020 года", - говорится в сообщении.

Всего, уточняют в департаменте, до конкурса допустили 361 заявку, общий запрос на финансирование составил приблизительно 500 млн рублей. Победителями стали в том числе 13 институтов Уральского отделения Российской академии наук, а также Уральского федерального университета, Российского государственного профессионально-педагогического университета, Уральского экономического университета и Уральского государственного аграрного университета.

В качестве примера победивших на конкурсе в департаменте указывают проекты по разработке научных основ создания и исследованию физико-механических свойств тканеэквивалентных материалов на основе структуры зубной эмали для замещения утраченных твердых тканей зубов и ортопедических конструкций в стоматологии, электронной структуре безсвинцовых гибридных перовскитных солнечных элементов и их устойчивость к облучению и температуре, оптимизации плазмохимического метода очистки воздушных выбросов от паров токсичных летучих органических соединений.

Отмечается, что конкурс также решает задачи нацпроекта "Наука" в части развития кадрового потенциала региона.