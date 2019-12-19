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В Тюменской области зафиксирована вспышка кори

На лечении находится 21 человек
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Вспышка кори зафиксирована в Тюменской области, на данный момент подтвержден 21 случай заболевания, сообщила в четверг ТАСС руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"Зарегистрирован 21 подтвержденный случай заболевания корью, на прошлой неделе диагноз был поставлен семи пациентам. К сожалению, у нас в регионе сформировалось несколько, так сказать, семейных очагов, то есть имеются родители, которые отказываются прививать своих детей и даже не открывают двери пришедшим к ним медикам. Попасть в квартиры удавалось лишь в сопровождении сотрудников полиции. Однако в итоге заболевали и сами родители, которые теперь, как и дети, находятся на лечении в инфекционной больнице", - сказала Шарухо.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора подчеркнула, что корь является опасным заболеванием, и настоятельно рекомендовала пройти вакцинацию всем жителям региона.

Корь - чрезвычайно заразное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Болезнь опасна осложнениями в виде отита, пневмонии, бронхита, энцефалита. Инфекция ослабляет иммунитет и в отдельных случаях может привести к смерти больного. Особенно опасна корь для младенцев и детей младшего возраста.

 

Теги
РоссияТюменская область
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