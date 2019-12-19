Свердловские власти заявили, что реагируют на каждый сигнал о снижении зарплат врачей

На большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина корреспондент издания Ura.ru, редакция которого находится в Екатеринбурге, спросил о проблемах системы здравоохранения, в том числе упомянув проблемы заработных плат врачей.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство Свердловской области индивидуально реагирует на каждый сигнал о снижении достатка медицинских сотрудников. Об этом сообщил ТАСС заместитель губернатора региона, курирующий социальный блок, Павел Креков.

"Зарплата медиков - в центре нашего внимания. Правительство незамедлительно реагирует на любой сигнал о снижении достатка сотрудников больниц, разбираясь индивидуально в каждом случае. Оплата труда медицинских работников формируется из окладной части - у нас она составляет 49%, компенсационных выплат в 11% и выплат стимулирующего характера, составляющих 40%", - сказал Креков.

Замгубернатора добавил, что также продолжается решение вопроса обеспечения кадрами медицинских учреждений региона. "Второй год подряд проводим целевой набор студентов за счет средств областного бюджета: ежегодно 50 человек в ординатуру, в областной медколледж в этом году - 1785. А в 2020 году по поручению президента России набор студентов в колледж вырастет почти вдвое и составит уже 2530 человек. В этом году внедрена новая практика - обязательная полугодовая стажировка ординаторов второго года обучения в медицинских центрах региона", - добавил Креков.

В пресс-службе Министерства здравоохранения региона ТАСС уточнили, что на данный момент ситуация с зарплатами в регионе стабильная.