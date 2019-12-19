В Екатеринбурге самолет совершил аварийную посадку из-за технического сбоя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Самолет совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово в четверг из-за технического сбоя. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Борт Airbus А321 из Екатеринбурга до Москвы, командир запросил посадку в связи с техническим сбоем. На борту не было пассажиров, только экипаж", - сказал собеседник агентства, отметив, что самолет совершил благополучную посадку.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово, на борту самолета находились три члена экипажа. Самолет вылетел в Москву с целью перегона. "Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет самолеты", - добавили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (15:49 мск) - добавлен комментарий пресс-службы аэропорта Кольцово.