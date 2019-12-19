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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Власти Екатеринбурга готовят проект второй ветки метро

Во время большой пресс-конференции президент Владимир Путин отметил востребованность такого вида транспорта в Екатеринбурге
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в электродепо "Калиновское" Екатеринбургского метрополитена Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в электродепо "Калиновское" Екатеринбургского метрополитена
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга готовят проект строительства второй ветки метро, сообщил ТАСС глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Во время большой пресс-конференции в четверг президент РФ Владимир Путин отметил, что такой вид транспорта как метро будет очень актуальным и востребованным в Екатеринбурге. Президент пообещал обсудить вопрос создания второй ветки метро в Екатеринбурге с региональными властями. "Некоторое время назад было принято решение о том, что такие проекты должны осуществляться на основе региональных возможностей и ресурсов, но это невозможно. Поэтому реализация подобных проектов должна осуществляться с федеральными властями и при федеральной поддержке", - сказал президент.

Ранее Минтранс РФ отказал в финансировании строительства второй ветки метро в областном центре. Как отмечается в письме Минтранса, министерство "считает принятие решения о выделении средств из федерального бюджета на проектирование второй линии метрополитена в Екатеринбурге преждевременным". О самом строительстве речь в письме не идет.

"Президенту очень благодарны. Будем работать - проектироваться. У нас сейчас предпроектные работы идут - надо будет дальше работать", - сказал глава Екатеринбурга.

Высокинский в июле заявил, что строительство второй ветки метро в Екатеринбурге планируется начать в 2021 году.

Метро в Екатеринбурге и Красноярске

Екатеринбургский метрополитен был запущен в 1991 году (в то время он носил название "Свердловский метрополитен"). Состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек.

Путин также заявил о необходимости вернуться к вопросу строительства метрополитена в Красноярске. "Недавно говорили о планах по развитию метро в Красноярске, где метро начали строить, а потом просто бросили и заморозили. Как первый шаг надо там это сделать", - отметил глава государства. 

В новость были внесены изменения (16:42 мск) - добавлены подробности, расширен второй абзац.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрасноярский крайСвердловская областьБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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