Истребители-бомбардировщики Су-34 ЦВО приступили к боевым стрельбам в новом учебном году

ТАСС, 20 декабря. Многофункциональные истребители нового поколения Су-34 смешанного авиационного соединения Центрального военного округа (ЦВО) впервые в новом учебном году приступили к выполнению программы боевых стрельб на полигоне в Курганской области, сообщила в пятницу пресс-служба округа.

"Боевое применение штатного вооружения проходит на участке полигона, имитирующем аэродром противника с наземной инфраструктурой: взлетно-посадочной полосой, макетами наземной техники, ангарами, а также самолет условного противника. Экипажи ведут огонь по наземным целям с применением пушечных установок и управляемых авиационных ракет класса "воздух - поверхность". Кроме боевого применения, экипажи авиационного соединения отработают приемы ухода от средств противовоздушной обороны, выполняя элементы на высоте около 30 метров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего к учению привлекается 12 самолетов, более 30 единиц военной техники наземного обеспечения, а также 300 специалистов служб авиационного вооружения и обслуживания систем летательных аппаратов.

Авиационный полк, базирующийся в Челябинской области, в октябре 2019 года закончил перевооружение на истребители-бомбардировщики поколения 4++ Су-34.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух". Дальность полета Су-34 - до 4000 км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн.