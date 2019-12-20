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Количество международных учений ЦВО в 2019 году увеличилось на 20%

Военнослужащие округа приняли участие в 12 таких мероприятиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в 2019 году приняли участие в 12 международных учениях, что на 20% выше показателя 2018 года. Об этом сказал командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В 2019 году было проведено более 70 совместных мероприятий международной деятельности. 12 из них проходили в рамках совместных учений, что на 20% превысило итоговый показатель 2018 года. Венцом общевойсковой подготовки войск (сил) стало проведение на территории Республики Таджикистан совместного учения "Нерушимое братство - 2019", - сказал Лапин, подводя итоги оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом ЦВО.

Оперативно-мобилизационный сбор проходил в Екатеринбурге четыре дня, особенностью данных сборов стало участие в них более 20 представителей руководящего состава вооруженных сил государств - членов Организации договора о коллективной безопасности - Казахстана, Киргизии, а также Узбекистана.

Генерал-полковник добавил, что с привлечением представителей глав субъектов и военных комиссаров занятия прошли на объектах базы мобилизационного развертывания военного комиссариата Свердловской области, Свердловском полигоне и в мотострелковом полку Уральской танковой дивизии, где была показана практическая работа элементов базы мобилизационного развертывания при объявлении мобилизации. "На Свердловском полигоне была представлена организация проведения боевого слаживания, а в штабе обороны администрации Свердловской области организация и порядок его работы", - резюмировал он.

Теги
РоссияСвердловская областьЛапин, Александр Павлович
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