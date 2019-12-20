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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019

Власти Свердловской области готовы к софинансированию строительства метро в Екатеринбурге

По словам спикера регионального Заксобрания Людмилы Бабушкиной, федеральные законодатели высказали предложение восстановить программу софинансирования строительства метро в крупных городах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области готовы софинансировать строительство второй ветки метро в Екатеринбурге, сообщила в пятницу ТАСС председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина.

Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что такой вид транспорта, как метро, будет очень актуальным и востребованным в Екатеринбурге.

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"Федеральные законодатели высказали предложение восстановить программу софинансирования строительства метро в крупных городах из федерального и региональных бюджетов, и мы, депутаты регионального парламента, это предложение поддерживаем", - сказала Бабушкина.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в июле сообщил, что строительство второй ветки метро в Екатеринбурге планируется начать в 2021 году. После большой пресс-конференции президента глава города сказал ТАСС, что власти Екатеринбурга готовят проект второй ветки метро. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал, что поддержка президента дает уверенность в появлении второй ветки.

Ранее Минтранс РФ отказал в финансировании строительства второй ветки метро в Екатеринбурге. Согласно имеющемуся в распоряжении ТАСС письму Минтранса, министерство "считает принятие решения о выделении средств из федерального бюджета на проектирование второй линии метрополитена в Екатеринбурге преждевременным". О самом строительстве речь в письме не идет.

Екатеринбургский метрополитен был запущен в 1991 году (в то время он носил название "Свердловский метрополитен"). Состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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