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Циклон стал причиной сильных снегопадов на Урале

По данным синоптиков, в субботу он уйдет на Сибирь, и крупные осадки в УФО прекратятся
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Снегопад парализовал движение в Челябинске и Екатеринбурге. Причиной стал движущийся по Уралу в сторону Сибири циклон, сообщила главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

В пятницу утром жители двух уральских мегаполисов жаловались в социальных сетях на снегопад, который парализовал движение водителей. На борьбу с последствиями циклона власти вывели большое количество снегоуборочной техники.

"Через Урал сейчас идет циклон, поэтому практически повсеместно идет снег. В Свердловской области его больше на юге. Так, в Екатеринбурге выпало 4-6 мм осадков, - это умеренное количество. На Южном Урале до 8-9 мм за ночь выпало, при этом уже 6 мм выпавших осадков свидетельствуют о сильном снегопаде, для уборки последствий которого техника должна работать на полную мощность", - сказала Шепоренко.

В Свердловской области для ликвидации последствия снегопада вывели более 400 снегоуборочных машин, техника работала всю ночь. К вечеру высота снежного покрова может достичь здесь 8 см. Для предотвращения гололеда и снежного наката Уралуправтодор задействовал 58 единиц техники и патрулирует трассы в круглосуточном режиме каждые 2 часа.

Челябинское управление МЧС России предупреждало водителей об опасной ситуации на дорогах в связи со снегопадом, но водителям не удалось избежать аварий. Так, на 30 км автодороги Челябинск-Новосибирск произошло столкновение пяти автомобилей - двух грузовых и трех легковых, в результате пассажир "КамАЗа" получил травму.

Шепоренко пояснила, что на севере Уральского федерального округа (в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах) осадки были небольшими. В субботу циклон уйдет на Сибирь, и крупные осадки в УФО прекратятся. Но до этого, ночью, со снегопадом столкнутся жители Курганской области.

Теги
РоссияСвердловская областьЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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