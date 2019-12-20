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Борт Azur Air из Сургута во Вьетнам вылетел из-за поломки с опозданием в 16,5 часов

В справочной аэропорта сообщили, что пассажирам на это время предоставили гостиницу и горячее питание

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 декабря. /ТАСС/. Пассажиры рейса авиакомпании Azur Air вылетели в пятницу из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в Камрань (Вьетнам) с опозданием в 16,5 часов. Задержка рейса была вызвана технической причиной, сообщили в пятницу ТАСС в справочной аэропорта Сургут.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Сургут, пассажиры должны были вылететь из Сургута в Камрань в четверг в 20:30 (18:30 мск).

"Задержка была вызвана технической причиной. Борт починили. Самолет вылетел в 13:03 (11:03 мск). Пассажирам была предоставлена гостиница и горячее питание", - сказал собеседник агентства. ТАСС не располагает комментарием авиакомпании Azur Air.

Теги
РоссияВьетнамХанты-Мансийский автономный округ
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