{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свердловская прокуратура проверит школу, в которой дети учатся в коридоре

По сообщениям региональных СМИ, подобный факт выявлен в одном из учебных заведений Краснотурьинска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Прокуратура города Краснотурьинска в Свердловской области проверит информацию СМИ, согласно которой дети одной из школ города вынуждены учиться в коридоре образовательного учреждения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального ведомства в пятницу.

По сообщениям региональных СМИ, в коридоре одной из школ Краснотурьинска были выставлены парты, за которыми занимаются ученики. По данным пресс-службы Свердловской прокуратуры, в одном здании обучаются дети сразу двух школ. "Прокуратура г. Краснотурьинска организовала проверку соблюдения законодательства об образовании по сообщению СМИ о проведении уроков в коридоре образовательного учреждения. По предварительной информации, с лета 2018 года в виду ветхого состояния здания МАО "Средняя общеобразовательная школа № 2" и с целью обеспечения безопасных условий для учащихся учебный процесс данной школы на основании распоряжения администрации городского округа Краснотурьинск переведен в здание МАО "Средняя образовательной школы № 15", где администрацией учебного заведения предоставлены кабинеты, в которых происходит обучение учащихся школы № 2", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники прокуратуры опросят директора школы № 2, руководителя управления образования городского округа Краснотурьинск, и других ответственных должностных лиц, также будет истребована необходимая документация. "Кроме того, с участием контролирующего органа будет проверено соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при организации учебного процесса. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению порядка организации и осуществления образовательной деятельности, охране здоровья обучающихся. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Пропавшего в Челябинске 12-летнего мальчика нашли живым
Ребенок вернулся в квартиру свой бабушки днем 20 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС