Свердловская прокуратура проверит школу, в которой дети учатся в коридоре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Прокуратура города Краснотурьинска в Свердловской области проверит информацию СМИ, согласно которой дети одной из школ города вынуждены учиться в коридоре образовательного учреждения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального ведомства в пятницу.

По сообщениям региональных СМИ, в коридоре одной из школ Краснотурьинска были выставлены парты, за которыми занимаются ученики. По данным пресс-службы Свердловской прокуратуры, в одном здании обучаются дети сразу двух школ. "Прокуратура г. Краснотурьинска организовала проверку соблюдения законодательства об образовании по сообщению СМИ о проведении уроков в коридоре образовательного учреждения. По предварительной информации, с лета 2018 года в виду ветхого состояния здания МАО "Средняя общеобразовательная школа № 2" и с целью обеспечения безопасных условий для учащихся учебный процесс данной школы на основании распоряжения администрации городского округа Краснотурьинск переведен в здание МАО "Средняя образовательной школы № 15", где администрацией учебного заведения предоставлены кабинеты, в которых происходит обучение учащихся школы № 2", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники прокуратуры опросят директора школы № 2, руководителя управления образования городского округа Краснотурьинск, и других ответственных должностных лиц, также будет истребована необходимая документация. "Кроме того, с участием контролирующего органа будет проверено соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при организации учебного процесса. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению порядка организации и осуществления образовательной деятельности, охране здоровья обучающихся. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - уточнили в пресс-службе.