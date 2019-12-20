Энергообъекты Универсиады в Екатеринбурге будут питать новый жилой квартал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Объекты энергетики, которые будут построены к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге, также будут использоваться для обеспечения нужд нового жилого квартала. Об этом в пятницу сообщил в пресс-центре ТАСС-Урал первый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

"Все объекты энергетики строятся не только для обеспечения нужд Универсиады, но и для будущего жилого квартала. С точки зрения тепловой энергии планируется строительство котельной, которая будет обеспечивать не только Универсиаду, но и будущую стройку", - сказал Чикризов.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга подтвердили ТАСС, что вблизи спортивных объектов планируется жилая застройка.

Замминистра рассказал, что работы по подготовке к Универсиаде уже начались. "Проект планировки территории разработан и утвержден. В настоящее время идет уточнение электрических нагрузок, чтобы определить мощность оборудования и этапность его загрузки. Технически можно сказать, что решение уже есть", - подчеркнул Чикризов.

Для обеспечения работы мероприятия, по словам замминистра, планируется строительство станции на 110 кВ, а также четырех распределительных пунктов, от которых по кабельным линиям будут запитаны объекты Универсиады. Замминистра также отметил, что на строительство энергообъектов Универсиады бюджетные средства не предусмотрены, финансирование будет осуществляться за счет средств компаний, сейчас ведутся переговоры с потенциальными подрядчиками, сказал Чикризов.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2018 года на исполкоме FISU. Россия примет летнюю Универсиаду во второй раз. В предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году. Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.