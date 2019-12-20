Свердловские энергетики планируют в 2020 году вложить в ремонт теплосетей 5,6 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Вложения Свердловского филиала компании "Т Плюс" в ремонт теплосетей в 2020 году увеличатся на 1 млрд рублей и составят 5,6 млрд. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС-Урал главный инженер по генерации филиала Павел Родин.

"Общее вложение в ремонты и реконструктивные работы по филиалам и зависимым обществам в этом году составило порядка 4,6 млрд рублей. В следующем году мы планируем вложить в ремонт порядка 5,6 млрд рублей. Основная разница направлена на проведение инспекции газовых турбин Нижнетуринской ГРЭС, рекомендованной заводом-изготовителем. Это масштабная работа, связанная практически с заменой горячей части газовой турбины", - сказал Родин.

Он сообщил, что всего в текущем году было заменено около 56 км тепловых сетей в Екатеринбурге, 5 км - в Первоуральске, 3 км - в Лесном. В 2020 году планируется замена 58-59 км тепловых сетей в Екатеринбурге и 10 км в Первоуральске. В 2019 году выработка генерирующих объектов составила 6,5 млрд кВт/ч, что на 5% больше прошлого года, отпуск тепла остался на уровне прошлого года - порядка 10 млн Гкал.

Филиал "Свердловский", работающий в составе группы "Т Плюс", объединяет генерирующие и теплосетевые активы в семи городах Свердловской области: Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Первоуральске, Нижней Туре, Лесном.

В состав филиала входит шесть станций: Нижнетуринская ГРЭС, ТЭЦ Академическая, Верхотурская ГЭС, Ново-Свердловская ТЭЦ, Свердловская ТЭЦ, Первоуральская ТЭЦ. Также в контур управления Свердловского филиала входят Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) и Свердловская теплоснабжающая компания (СТК), Инженерно-технический центр Свердловской области (ИТЦСО).