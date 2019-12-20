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Свердловский избирком вновь отклонил заявку на референдум о возврате прямых выборах мэров

Причиной послужило невключение в формулировку выносимого на референдум вопроса сведений о том, что глава муниципального образования, возглавит местную администрацию, а не будет являться председателем думы. При этом в самом проекте закона это предусмотрено

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Избирательная комиссия Свердловской области приняла решение об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума о возврате прямых выборов глав муниципалитетов региона. Об этом говорится в материалах, размещенных в пятницу на сайте облизбиркома.

Областной избирком ранее неоднократно отказывал в регистрации этой же инициативной группе по возврату прямых выборов глав муниципалитетов.

"Сегодня состоялось 44-е заседание Избирательной комиссии Свердловской области, на котором рассмотрено ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума об изменении способа избрания глав муниципальных образований. На основании заключения рабочей группы Избирательная комиссия Свердловской области приняла решение об отказе в регистрации инициативной группы", - говорится в сообщении.

Для возврата прямых выборов глав муниципалитетов необходимо принять поправки в закон "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области". В материалах на сайте говорится, что инициатива была выдвинута группой граждан в составе 20 человек и поступила 12 декабря 2019 года.

В пресс-службе облизбиркома уточнили, что вопрос, который данная группа планировала вынести на референдум, звучит следующим образом: "Поддерживаете ли Вы принятие закона Свердловской области "О внесении изменений в закон Свердловской области "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области", в соответствии с которым главы муниципальных районов, городских округов (за исключением городских округов являющихся ЗАТО) и глава Екатеринбурга будут избираться на муниципальных выборах?"

Рабочая группа, отмечается в сообщении, провела проверку представленных документов и пришла к выводу, что вопрос, выносимый на референдум, не полностью отражает суть законопроекта. Причиной послужило невключение в формулировку вопроса сведений о том, что глава муниципального образования, возглавит местную администрацию, а не будет являться председателем думы, при этом в самом проекте закона это предусмотрено. Согласно федеральному законодательству глава муниципалитета может исполнять полномочия либо председателя представительного органа муниципального образования либо главы местной администрации, уточняется в материалах на сайте.

"По мнению Избирательной комиссии Свердловской области, участник референдума из вопроса должен понимать, главу с какими полномочиями он будет избирать. Сейчас из вопроса этого не следует", - отмечается в сообщении.

Отмена выборов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 апреля 2018 года подписал закон, который отменяет прямые выборы главы Екатеринбурга. С 2010 года в городе действовала система прямых выборов мэра. Согласно принятым поправкам, главу города избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Теги
РоссияСвердловская область
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