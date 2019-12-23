Суд не нашел личной заинтересованности челябинского экс-губернатора в картельном сговоре

17 декабря в пресс-службе ФАС РФ сообщили, что Арбитражный суд Москвы отменил решение ведомства о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог в Челябинской области в отношении Дубровского, областного Министерства дорожного хозяйства и компании "Южуралмост".

ТАСС, 23 декабря. Арбитражный суд Москвы признал недоказанными выводы ФАС России о личной материально-финансовой заинтересованности бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в сговоре на торгах при проведении аукционов по заключению контрактов на ремонт дорог в регионе. Об этом говорится в решении суда, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Выводы ФАС России о личной материально-финансовой заинтересованности губернатора Челябинской области в заключении между министерством и АО "Южуралмост" максимально возможного количества государственных контрактов отклоняются судом, как документально не подтвержденные и недоказанные", - говорится в документе.

В 2018 году, когда Дубровский был губернатором Челябинской области, ФАС России возбудила в отношении него, Министерства дорожного хозяйства региона и компании "Южуралмост" дело о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог на сумму свыше 8 млрд рублей. Фактически с 2015 года по 2018 год более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", "ставшим монополистом в этой сфере".

Борис Дубровский 15 января 2014 года указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области, 14 сентября избран губернатором региона, в марте 2019 года подал в отставку.