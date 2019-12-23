Жителя Челябинска обвиняют в убийстве сына, который громко плакал

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Следственные органы в Челябинске предъявили местному жителю обвинение в убийстве месячного сына, мешавшего ему своим плачем. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой управления Следственного комитета России по области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области 29-летнему жителю областного центра предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 19 декабря вечером в квартире одного из домов Ленинского района Челябинска подозреваемый причинил плакавшему сыну смертельные травмы: он несколько раз ударил ребенка, а затем бросил на пол с высоты собственного роста.