Воспитанников детсада в Челябинской области госпитализировали с пищевой токсикоинфекицей

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Прокуратура в городе Копейске Челябинской области проверяет обстоятельства вспышки острой пищевой токсикоинфекции в детском саду № 34, откуда госпитализированы восемь воспитанников и воспитатель, говорится в сообщении, распространенном пресс-центром областной прокуратуры.

"Прокуратурой Копейска проводится проверка по факту вспышки острого неуточненного гастроэнтероколита в детском саду № 34 Копейского городского округа. Установлено, что в настоящее время госпитализировано восемь детей и один воспитатель", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудниками городской детской поликлиники № 1 проведены осмотры детей, взяты анализы. Ситуация находится на контроле в прокуратуре города. Комментарием управления Роспотребнадзора по Челябинской области ТАСС не располагает.

Гастроэнтероколит (пищевая токсикоинфекция) - заболевание воспалительного характера, приводящее к поражению желудочно-кишечного тракта, локализованному преимущественно в тонком или толстом кишечнике.