Кредиторы Антипинского НПЗ попросят суд ввести конкурсное производство на предприятии

ТЮМЕНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Кредиторы Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) будут ходатайствовать о введении на предприятии конкурсного производства. Сделать это планируется 30 декабря - на рассмотрении в суде по существу вопроса о банкротстве предприятия, сообщил ТАСС в понедельник арбитражный управляющий завода Константин Сичевой.

10 декабря Арбитражный суд Тюменской области отложил рассмотрение вопроса о банкротстве Антипинского НПЗ по существу на 30 декабря, так как не было проведено собрание кредиторов завода. Собрание кредиторов было запланировано на 19 декабря.

"На собрании кредиторов было принято решение. 30 декабря судебное заседание, будем ходатайствовать о введении конкурсного производства", - сказал Сичевой.