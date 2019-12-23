Кредиторы Антипинского НПЗ попросят суд ввести конкурсное производство на предприятии

ТЮМЕНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Кредиторы Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) будут ходатайствовать о введении на предприятии конкурсного производства. Сделать это планируется 30 декабря - на рассмотрении в суде по существу вопроса о банкротстве предприятия, сообщил ТАСС в понедельник арбитражный управляющий завода Константин Сичевой.
10 декабря Арбитражный суд Тюменской области отложил рассмотрение вопроса о банкротстве Антипинского НПЗ по существу на 30 декабря, так как не было проведено собрание кредиторов завода. Собрание кредиторов было запланировано на 19 декабря.
"На собрании кредиторов было принято решение. 30 декабря судебное заседание, будем ходатайствовать о введении конкурсного производства", - сказал Сичевой.
Ранее НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Арбитражный суд Тюменской области начал банкротство 3 сентября и ввел процедуру наблюдения на предприятии. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы завода - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие.
Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом, основным активом группы "Новый поток". В мае предприятие остановило работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. Производство было возобновлено 18 июля по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывает он только на стоимости переработки.