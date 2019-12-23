Проект "Урал добром богат" охватит детские дома УФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Опыт работы проекта "Урал добром богат" по воспитанию и социализации детей без попечения родителей распространится на детские дома Уральского федерального округа. Его начали реализовывать в первоуральском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, сообщил в понедельник в Уральском региональном информационном центре ТАСС президент благотворительного фонда "Доброе дело" Алексей Невьянцев.

"Проект стартовал в октябре этого года. Первоуральский детский дом - пилотный проект. В течение года все, что будем реализовывать, затем планируем масштабировать на остальные детские дома в Уральском федеральном округе", - сказал он.

Директор первоуральского социально-реабилитационного центра Сергей Яценко уточнил ТАСС, что сначала в проект вовлекут детские дома Западного округа Свердловской области. Он также рассказал, что в результате реализации проекта у детей в детском доме улучшилась дисциплина, сократилось количество самовольных уходов. "У детей появилось желание быть в команде, которая занимается реализацией этой программы", - добавил Яценко.

Невьянцев отметил, что за три месяца было проведено более 50 мероприятий, направленных на духовно-нравственное и спортивное воспитание детей, в части которых участвовал фонда "Строганофф". В частности, воспитанники детского дома ездили на матчи по хоккею, в музей военной славы в поселке Билимбай, встречались с Героем России. Также в рамках проекта добровольческое движение "Дорогами добра" помогает детям в приемных семьях социализироваться в новом доме и с новыми родными. В следующем году в рамках проекта запланировано проведение спартакиады по нескольким видам спорта, для участия планируется пригласить детские дома Свердловской области, сообщил Невьянцев.

Проект "Урал добром богат" реализуется при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.