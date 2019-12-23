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Очистка водоемов в Нижнем Тагиле завершится через четыре года

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев считает, что город имеет все возможности для строительства подземного водозабора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Очистка и реабилитация водоемов в городе Нижний Тагил Свердловской области завершится к 2024 году. Об этом журналистам сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в понедельник.

Заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Андрей Чибисов в июле заявил, что только 0,3% населения Нижнего Тагила в Свердловской области имеет доступ к качественной питьевой воде.

"Мы проводим экологическую реабилитацию водоемов, это процесс не быстрый. Мы планируем за четыре года провести очистку и реабилитацию водоемов. За региональные средства мы уже провели изыскания подземных источников. Сейчас Нижний Тагил имеет все возможности, чтобы строить подземный водозабор и получать чистую питьевую воду", - сказал Тюменцев.

По словам начальника отдела по экологии и природопользованию администрации Нижнего Тагила Алексея Сергеева, в бюджете города на 2020 год также запланировано почти 118 млн рублей на проектирование новой станции водоподготовки.

Нижний Тагил - город в Свердловской области, административный центр городского округа город Нижний Тагил, который относится к Горнозаводскому управленческому округу. Город занимает второе место по численности населения в Свердловской области после Екатеринбурга. Важнейший промышленный и культурный центр Урала.

О нацпроекте

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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