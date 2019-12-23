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УрФУ получил грант Минобрнауки на внедрение технологий "Цифрового университета"

Университет за три года получит 647 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) за три года получит 647 млн рублей на внедрение технологий "Цифрового университета" и создание центра для распространения практик по подготовке кадров в области математики, информатики и технологий, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"Вуз победил в конкурсе Министерства науки и высшего образования РФ на внедрение модели "Цифрового университета" и создание международного научно-методического центра для распространения лучших практик подготовки кадров в области математики, информатики и технологий. На реализацию этих проектов вуз за три года получит 647 млн рублей", - приводятся в сообщении слова ректора вуза Виктора Кокшарова.

По его словам, программа цифровой модели предполагает не только цифровую трансформацию вуза, но и распространение этой работы на другие вузы.

Работа по созданию "Цифрового университета" ведется в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика". Ранее первый проректор УрФУ Сергей Кортов пояснял ТАСС, что концепция "Цифрового университета" состоит из четырех основных частей: онлайн-образование, создание специальных сервисов, автоматизация инфраструктуры, создание индивидуальных образовательных траекторий для студентов, то есть введение возможности самостоятельного выбора ряда учебных дисциплин.

УрФУ основан в 1920 году и является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. В университете работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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