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Фестиваль светового искусства "Не темно" в Екатеринбурге посетили 17 тыс. человек

Арт-объекты создавали художники из России, Швейцарии, Польши, Германии, Туниса, Финляндии, Австрии и США

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Фестиваль светового искусства "Не темно", который проходил в Екатеринбурге 21-22 декабря, собрал порядка 17 тыс. человек. Посетители смогли увидеть арт-объекты, созданные художниками из России, Швейцарии, Польши, Германии, Туниса, Финляндии, Австрии и США, сообщила во вторник пресс-служба фестиваля.

"Несмотря на отдаленность фестивальных площадок и по-настоящему зимнюю погоду, которая пришла в Екатеринбург в выходные, "Не темно" посетили порядка 17 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Проект "Не темно" реализуется с использованием гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Тема этого года - "Визуальная экология новых территорий", для экспозиции арт-объектов была выбрана окраина города.

"Мы понимали, что, выбрав для фестиваля удаленный район города, рискуем потерять часть аудитории. С другой стороны, фестиваль стал поводом для жителей города увидеть, как преображается район Уктуса, устроить себе предновогоднее приключение в природном парке. У нас сложилась своя постоянная зрительская аудитория, которая приходит к нам каждый год. Мы были уверены, что они поддержат нас и в этот раз, и мы невероятно рады, что у фестиваля появилось так много новых зрителей, интерес к фестивалю превзошел все наши ожидания", - приводит пресс-служба слова директора фестиваля Софьи Сол.

Фестиваль проходит в Екатеринбурге с 2011 года в самый короткий день в году (с 2018 года фестиваль длится 2 дня). Художники и дизайнеры создают световые инсталляции, призванные продлить день, сделать самую длинную ночь светлее и теплее. Фестиваль привлекает внимание к сохранению историко-архитектурного наследия, а также к проблемам монотонности жизни типизированных городских застроек. В прошлом году площадки фестиваля "Не темно" посетило порядка 15 тыс. человек.

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