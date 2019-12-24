ФСБ ликвидировала нелегальный канал продажи оружия и боеприпасов в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ РФ по Свердловской области пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконным оборотом оружия в Нижнем Тагиле. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления ФСБ во вторник.

"В местах проживания участников преступной группы проведены осмотры, обнаружены и изъяты из незаконного оборота свыше 70 боеприпасов различного типа, а также шесть единиц огнестрельного и травматического оружия. В результате проведения оперативно-разыскных пресечена деятельность троих жителей Нижнего Тагила", - уточняется в сообщении.

В отношении участников преступной группы возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств").