{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФСБ ликвидировала нелегальный канал продажи оружия и боеприпасов в Свердловской области

Изъято свыше 70 боеприпасов и шесть единиц огнестрельного и травматического оружия
Фото {{sliderIndex+1}} из 3
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 3

Описание
© Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
© Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
© Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ РФ по Свердловской области пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконным оборотом оружия в Нижнем Тагиле. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления ФСБ во вторник.

"В местах проживания участников преступной группы проведены осмотры, обнаружены и изъяты из незаконного оборота свыше 70 боеприпасов различного типа, а также шесть единиц огнестрельного и травматического оружия. В результате проведения оперативно-разыскных пресечена деятельность троих жителей Нижнего Тагила", - уточняется в сообщении.

В отношении участников преступной группы возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств").

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Новая система обращения с ТКО
Власти Курганской области перенесли принятие тарифа на вывоз ТКО на последние дни года
Ранее это планировали сделать 20 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС