Власти Курганской области перенесли принятие тарифа на вывоз ТКО на последние дни года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области перенес принятие тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 20 на 28-30 декабря из-за поздней подачи региональным оператором пакета необходимых документов, сообщила во вторник ТАСС директор департамента Ирина Гагарина.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по нацпроектам и стратегическому развитию 9 декабря заявил, что в Курганской области, а также на Камчатке, в Краснодарском и Хабаровском краях, Владимирской, Саратовской, Ульяновской областях, в Еврейской автономной области не успевают провести реформу обращения с ТКО. Губернатор Курганской области Вадим Шумков же уверил ТАСС, что до конца года переход на новую систему будет проведен. Установление тарифа на вывоз ТКО при этом было запланировано на 20 декабря.

"Производственная программа региональному оператору утверждена, 11 объектам захоронения отходов - полигонам - установлены тарифы, существующей мусоросортировочной линии тоже установлен тариф. То есть, в принципе, базис весь подготовлен. <…> Мы выходим ориентировочно на 28 декабря, 30 - самый последний день. У нас есть все для того, чтобы 28-30 декабря тариф появился", - сказала Гагарина.

Она пояснила, что задержка с установлением тарифов связана с поздним предоставлением регоператором документов. "Региональный оператор пришел с заявлением об установлении тарифа только 13 декабря, не все обосновывающие материалы были предоставлены - только к этому числу он отыграл торги на транспортирование отходов: <...> было сформировано 12 лотов, два из них обжаловано в [региональном] УФАС. Антимонопольное ведомство отказало в удовлетворении жалоб, <…> но все это вызвало небольшую задержку. В пятницу, 20 декабря, они еще доносили нам документы, и было просто невозможно установить тариф", - уточнила Гагарина, добавив, что теперь департаменту необходимо провести правовой аудит документов и посчитать получившийся в результате тариф.

В сентябре департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области подписал соглашение с новым региональным оператором по обращению с ТКО - компанией "Чистый город". Гагарина отметила, что со стороны департамента была допущена техническая ошибка в плотности мусора, однако это не стало основной причиной переноса срока принятия тарифов.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.