Число жалоб в сфере госзакупок выросло в Свердловской области на 25%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в 2019 году рассмотрело 2254 жалобы на действия заказчиков и комиссий по осуществлению государственных закупок, что на 25% больше по сравнению с 2018 годом, сообщил во вторник руководитель ведомства Дмитрий Шалабодов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Жалоб на действия заказчиков, а также уполномоченных органов по размещению заказов в 2019 году поступило на четверть больше", - сказал он.

При этом Шалабодов отметил, что в 2019 году было возбуждено 995 дел об административных правонарушениях в отношении членов комиссий и заказчиков, что на 9,4% ниже, чем годом ранее. Во всех случаях ответственные лица были привлечены к ответственности.

"Такое снижение - это некий плюс. Нарушать законы о закупках стали меньше наши заказчики и уполномоченные органы при общем увеличении количества жалоб", - сказал Шалабодов, добавив, что ФАС фиксирует существенное снижение числа жалоб, которые ведомство признает обоснованными и частично обоснованными.

Самый большой процент (45%) обоснованных и частично обоснованных жалоб отмечается на уровне закупок для муниципальных нужд, уточнил он. В сфере же госзакупок на уровне Свердловской области эта доля составляет 25%.

"Профессионализм муниципальных заказчиков оставляет желать лучшего. Законодательство о закупках постоянно меняется, и они за ним не всегда успевают", - сказал он. Шалабодов добавил, что наибольшее число нарушений законодательства о контрактной системе фиксируется в сферах капитального и дорожного строительства.