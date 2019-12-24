{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число жалоб в сфере госзакупок выросло в Свердловской области на 25%

В ФАС уточнили, что чаще всего жалобы касаются закупок для муниципальных нужд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в 2019 году рассмотрело 2254 жалобы на действия заказчиков и комиссий по осуществлению государственных закупок, что на 25% больше по сравнению с 2018 годом, сообщил во вторник руководитель ведомства Дмитрий Шалабодов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Жалоб на действия заказчиков, а также уполномоченных органов по размещению заказов в 2019 году поступило на четверть больше", - сказал он.

При этом Шалабодов отметил, что в 2019 году было возбуждено 995 дел об административных правонарушениях в отношении членов комиссий и заказчиков, что на 9,4% ниже, чем годом ранее. Во всех случаях ответственные лица были привлечены к ответственности.

"Такое снижение - это некий плюс. Нарушать законы о закупках стали меньше наши заказчики и уполномоченные органы при общем увеличении количества жалоб", - сказал Шалабодов, добавив, что ФАС фиксирует существенное снижение числа жалоб, которые ведомство признает обоснованными и частично обоснованными.

Самый большой процент (45%) обоснованных и частично обоснованных жалоб отмечается на уровне закупок для муниципальных нужд, уточнил он. В сфере же госзакупок на уровне Свердловской области эта доля составляет 25%.

"Профессионализм муниципальных заказчиков оставляет желать лучшего. Законодательство о закупках постоянно меняется, и они за ним не всегда успевают", - сказал он. Шалабодов добавил, что наибольшее число нарушений законодательства о контрактной системе фиксируется в сферах капитального и дорожного строительства.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
В отдаленном уральском поселке появился таксофон, работающий на энергии солнца и ветра
Жителям поселка Пакина Пома для звонка ранее нужно было пройти пять километров в гору или проплыть по реке 15 километров до ближайшего населенного пункта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС