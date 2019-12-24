В отдаленном уральском поселке появился таксофон, работающий на энергии солнца и ветра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Таксофон, получающий энергию от солнечных батарей и ветрогенератора, начал работать на севере Свердловской области в отдаленном поселке Пакина Пома - здесь живут несколько семей манси, у которых нет мобильной связи. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе компании "Ростелеком".

Ранее для звонка жителям поселка нужно было пройти пять километров в гору или проплыть по реке 15 километров до ближайшего населенного пункта. Добраться до Пакина Пома в зимний период можно на снегоходе или внедорожнике, в весенний - по реке.

"Ростелеком" в поселке Пакина Пома Ивдельского городского округа установил солнечные панели и ветрогенератор для спутникового таксофона универсальной услуги связи. Гибридная установка будет вырабатывать электроэнергию для бесперебойной работы устройства. Такая конструкция впервые смонтирована на Урале и в европейской части России", - сказал собеседник агентства.

Солнечные батареи и ветрогенератор используют из-за труднодоступности поселка: районный центр - город Ивдель - находится в 60 км. Установленный комплекс защищен от коррозии.

В поселке живут 15 человек - три мансийские семьи. Таксофон позволяет им оставаться на связи с большим миром, осуществлять звонки в экстренные службы (центров которых в поселке нет), несмотря на отсутствие мобильной связи и систем централизованного энергоснабжения.