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Защита экс-главы Челябинска подала жалобу на его арест

Евгений Тефтелев был взят под стражу до 11 февраля 2020 года

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Защита бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, которым экс-чиновнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по уголовному делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе облсуда.

"Документы в Челябинский областной суд поступили, зарегистрированы. Дата заседания еще не назначена. Защита Евгения Тефтелева обжалует решение Центрального районного суда, которым ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 года", - сказала собеседница агентства.

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В пресс-службе облсуда добавили, что также поступила апелляционная жалоба на меру пресечения второму фигуранту уголовного дела - бывшему начальнику управления капитального строительства городской администрации Евгению Пашкову. Ему ранее Центральный районный суд Челябинска также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 года.

По данным следствия, экс-чиновники в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Источник ТАСС, близкий к следствию, сообщал, что дело может быть связано с злоупотреблениями при строительстве детских садов в Челябинске.

С должности заместителя губернатора Тефтелев был уволен в конце апреля 2019 года. С августа 2015 года по ноябрь 2018-го он был главой Челябинска.

Теги
РоссияЧелябинская область
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