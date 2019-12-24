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В Курганской области запретили продажу снюса несовершеннолетним

Запрет касается также электронных систем доставки никотина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Курганская областная дума приняла закон о запрете продажи несовершеннолетним так называемых снюсов - сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин, а также электронных систем доставки никотина. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Депутаты приняли закон "Об установлении на территории Курганской области ограничений розничной продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также бестабачных сосательных, жевательных смесей, содержащих никотин". Закон устанавливает запрет розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для этих систем, а также бестабачных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин", - говорится в сообщении.

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Теперь за продажу несовершеннолетним такого товара введена административная ответственность, депутаты также приняли изменения в закон "Об административных правонарушениях на территории Курганской области". Областная дума также будет рекомендовать ввести в России полный запрет на оптовую и розничную торговлю бестабачными сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин.

Ранее правительство области предложило торговым точкам региона самим убрать снюсы из продажи. В итоге из сетевых магазинов они исчезли, оставшись лишь в отдельных небольших точках, это порядка 10% от общего числа магазинов в Курганской области, заявил на прошлой неделе заместитель губернатора Владимир Архипов.

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, однако сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством.

Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил постановление с просьбой к правительству РФ приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, чтобы предотвратить случаи массового отравления детей.

Теги
РоссияКурганская область
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