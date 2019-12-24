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Свердловские депутаты одобрили поправки в закон о налоге на имущество организаций

Налоговая ставка составит 0,5% для объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию после 31 декабря 2016 года и 1% - до этой даты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправки в закон "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций". Закон в новой редакции предполагает налоговые льготы на имущество организаций, для которых базой для расчета налога является кадастровая стоимость, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Законодательного собрания во вторник.

В соответствии с текстом документа, размещенном на сайте Заксобрания, налоговая ставка составит 0,5% для объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию после 31 декабря 2016 года и 1% - до указанной даты.

При этом, в соответствии с предыдущей редакцией закона от 21 ноября 2019 года, размер налоговой ставки составлял в 2015 году 1%, в 2016 году - 1,5%, в 2017 году и в последующие годы - 2%.

Как говорится в пояснительной записке к закону, изменения вносятся для оптимизации налоговой нагрузки в связи с актуализацией кадастровой стоимости на 2020 год. В соответствии с пояснением и. о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяны Гладковой, в регионе завершена государственная кадастровая оценка объектов недвижимого имущества, в отношении которых такая стоимость признается налоговой базой для расчета налога на имущество. В области это крупные административно-деловые и торговые центры площадью более 5 тыс. кв. м, на 2020 год новый список включает в себя 347 объектов.

Теги
РоссияСвердловская область
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