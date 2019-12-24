Число заболевших кишечной инфекцией в детсаду в Копейске выросло до 36

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Количество воспитанников и работников детского сада № 34 в Копейске Челябинской области, заболевших острой кишечной инфекцией, увеличилось до 36, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Ранее в пресс-службе областного Минздрава сообщали о 18 заболевших.

"По состоянию на 24 декабря заболело 36 человек, в том числе 32 ребенка до 17 лет. По результатам лабораторных исследований, проведенных лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области, у больных и контактных сотрудников <...> выделены ДНК микроорганизмов рода Шигелла", - говорится в сообщении.

В понедельник прокуратура региона сообщила о пищевом отравлении детей и сотрудников детсада. Сейчас детский сад закрыт, в нем проведена генеральная уборка, организована дезинфекция помещений, проводятся лабораторные исследования.

Микроорганизмы рода Шигелла вызывают шигеллез - острое инфекционное воспаление толстого кишечника. Бактериальная дизентерия проявляется болью, рвотой, кровавой диареей, признаками интоксикации.