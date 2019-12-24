Свердловские депутаты отклонили законопроект о возврате прямых выборов мэра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области отклонили законопроект о возврате прямых выборов мэра в городах региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного собрания во вторник.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в апреле 2018 года приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, согласно которой главу города избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

"Законопроект о возврате прямых выборов мэра в городах региона отклонен", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Законодательного собрания Вячеслав Вегнер, против законопроекта проголосовали 28 человек, за возврат прямых выборов мэра - восемь, пятеро не голосовали.

С 2010 года в Екатеринбурге действовала система прямых выборов мэра. В сентябре 2013 года Евгений Ройзман стал главой города, победив на выборах, администрацией города руководил Александр Якоб.