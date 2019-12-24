{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свердловские депутаты отклонили законопроект о возврате прямых выборов мэра

Против законопроекта проголосовали 28 человек, в поддержку высказались восемь
Законодательное собрание Свердловской области Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Законодательное собрание Свердловской области
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области отклонили законопроект о возврате прямых выборов мэра в городах региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного собрания во вторник.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в апреле 2018 года приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, согласно которой главу города избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

"Законопроект о возврате прямых выборов мэра в городах региона отклонен", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Законодательного собрания Вячеслав Вегнер, против законопроекта проголосовали 28 человек, за возврат прямых выборов мэра - восемь, пятеро не голосовали.

С 2010 года в Екатеринбурге действовала система прямых выборов мэра. В сентябре 2013 года Евгений Ройзман стал главой города, победив на выборах, администрацией города руководил Александр Якоб.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Число заболевших кишечной инфекцией в детсаду в Копейске выросло до 36
Среди них 32 ребенка до 17 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС